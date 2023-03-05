Intervistato da Repubblica l’ex presidente della Regione Puglia ha parlato molto della segreteria Schlein per il partito democratico. Non ha votato né sì iscriverà comunque segue con interesse gli sviluppi di un’azione del blocco progressista che deve ricompprsi attorno a temi fondamentali: guerra, cambiamenti climatici, diritti. Povertà. Le questioni da affrontare e non un insieme di sigle, devono essere il cemento della coalizione che prova a muovere qualche primo timidissimo passo. E in seno al Pd cosa attende Schlein? Va fatta attenzione ad eventuali mire gattopardesche.

Venendo alle questioni della Puglia : interessante, per Vendola, che con la nuova segreteria Pd non si parli più di terzo mandate per sindaco e governatori. Emiliano candidato sindaco di Bari l’anno prossimo? “Non saprei cosa rispondere.” Decaro candidato presidente della Regione Puglia nel 2025? “Decaro è stato ed è uno dei migliori sindaci d’Italia. Ha le capacità, la credibilità, la popolarità che rendono direi naturale la sua candidatura” è riportato nell’intervista.