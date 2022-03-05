Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



L’ultimo report pervenuto dalla Prefettura (il 4 marzo scorso) evidenzia anche questa volta una ulteriore diminuzione del numero complessivo dei casi Covid a Martina, in linea con l’andamento nazionale.

Le persone risultate positive ai test molecolari e antigenici sono 309, alle quali se ne aggiungono 26 in quarantena e 2 in isolamento.

Nella nostra precedente comunicazione, del 19 febbraio scorso, erano 368 le persone risultate positive ai test molecolari e antigenici, 42 quelle in isolamento e 2 in quarantena.

In lieve aumento i casi fra gli adolescenti, infatti sono 35 i positivi nella fascia 12-18 anni, a fronte dei 29 di due settimane fa. Mentre sono in calo i positivi in età pediatrica: nella fascia 6-11 anni sono 46 a fronte dei 57 dell’ultima comunicazione e fra i bambini fino a 5 anni sono 25 a fronte dei 36 della precedente comunicazione.

A ridurre il numero dei casi nella popolazione più giovane della nostra città ha contribuito, evidentemente, la notevole adesione alla campagna vaccinale. A Martina, i bambini fra i 5 e gli 11 anni a cui è stata somministrata la prima dose sono 1861 (su 2868), ben il 64,89%, una percentuale che supera di circa 15 punti quella della Puglia (50,8% – Report Regione Puglia 4 marzo) ed è quasi il doppio di quella italiana. Sempre nella fascia pediatrica, a Martina hanno ricevuto la seconda dose 1606 bambini, il 56%, una percentuale anche in questo caso nettamente superiore a quella regionale (44%).

L’auspicio è che l’esempio e la sensibilità dei tanti genitori di Martina che hanno deciso di far vaccinare i propri figli venga seguito anche da altre famiglie incoraggiate dai dati confortanti della lotta al virus soprattutto grazie alla vaccinazione.