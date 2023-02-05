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4 Maggio 2026
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Vento fino a burrasca forte: anche oggi più di mezza Puglia in allerta arancione Protezione civile, previsioni meteo. Temperature in forte calo: in valle d'Itria, Murgia e nel foggiano verso zero gradi nella notte. Martina Franca: chiusi cimitero, ville comunali e parchi pubblici

5 Febbraio 2023
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Nella notte il vento si è fatto sentire molto in Puglia. In valle d’Itria ai livelli di quaranta chilometri orari, tanto che già ieri il sindaco di Martina Franca con ordinanza ha disposto per oggi la chiusura di cimitero, parchi pubblici e ville comunali.

Allerta della protezione civile da mezzogiorno di ieri per 24.36 ore. Il vento provoca il codice arancione, dunque, anche per oggi a carico del barese, del tarantino e del Salento.

In calo le temperature. In nottata verso gli zero gradi tra il foggiano (alcune località anche con il segno meno) la Murgia e la valle d’Itria.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)

 

 

 

 

 

 

 

 

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