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Puglia, maltempo: allerta per vento Protezione civile, previsioni meteo. Martina Franca: ancora chiusi cimitero, parchi pubblici e ville comunali

5 Febbraio 2023
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, lunedì 6 febbraio, per dodici ore. Si prevede “persistenza di venti da forti a burrasca settentrionali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Alle 19 di questa sera (domenica 5 febbraio) si è riunito nuovamente il Presidio Operativo di Protezione Civile nella sede del COC, alla presenza del Sindaco Palmisano, per fare il punto sulla situazione meteo. Dall’analisi di Meteo Valle d’Itria è emerso che continueranno le raffiche di vento in leggera attenuazione anche nella giornata di domani, a conferma del messaggio di allerta diramato dalla Protezione Civile Regionale che prevede un livello di allerta di tipo giallo per vento per la giornata di lunedì 6 febbraio 2023.

Restano, quindi, chiusi domani Parchi, Ville e Cimitero Comunale anche al fine di verificare eventuali presenze di rami pericolanti non ancora caduti. Non si prevedono eventi di precipitazione nevosa né significative formazioni di ghiaccio. La struttura comunale di Protezione Civile rimane allertata.

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