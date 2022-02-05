Di Francesco Santoro:

Torna ad aumentare la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive in Puglia. A certificarlo è il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in area medica è salita al 26 per cento: sei punti percentuali in più rispetto al 15 gennaio e ben in più tre rispetto al 3 febbraio. La curva che nel grafico Agenas rappresenta l’andamento delle ospedalizzazioni in Rianimazione si è sostanzialmente appiattita: il tasso di occupazione non supera il 14 per cento da diverse settimane e ieri ha toccato nuovamente quota 13 per cento dopo essere rimasto stabilmente al 12 per cento per sei giorni.