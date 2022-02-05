rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Covid-19: aumenta la pressione sugli ospedali pugliesi Report giornaliero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

5 Febbraio 2022
Screenshot 20220205 175652 Samsung Internet

Di Francesco Santoro: 

Torna ad aumentare la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive in Puglia. A certificarlo è il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in area medica è salita al 26 per cento: sei punti percentuali in più rispetto al 15 gennaio e ben in più tre rispetto al 3 febbraio. La curva che nel grafico Agenas rappresenta l’andamento delle ospedalizzazioni in Rianimazione si è sostanzialmente appiattita: il tasso di occupazione non supera il 14 per cento da diverse settimane e ieri ha toccato nuovamente quota 13 per cento dopo essere rimasto stabilmente al 12 per cento per sei giorni.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

l100750213320 tml668590913281 237126309077 1750089592398511

Gita scolastica ad Ostuni, vodka nella borraccia: sedicenne marchigiana in coma etilico

CAMPI GRANO GRAVINA POGGIORSINI FOTO SANGERARDI

Le risorse possibili per un anno sono già state consumate tutte in Italia: oggi overshoot day. Coldiretti Puglia: sprechi e consumo di suolo È trascorso solo un terzo del 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione