Di seguito il comunicato:
Volge al termine il Magico Natale 2025, il cartellone di eventi natalizi di Bitonto che, nelle scorse settimane, ha portato in città svariati eventi.
Oggi, in mattinata, spazio alle letture animate in villa comunale, a Bitonto, a cura dell’associazione culturale “Fatti d’arte”, mentre nel pomeriggio riprendono le visite guidate sul tema “Piccoli altari, grandi storie: la natività tra le vie di Bitonto”, a cura della cooperativa Argo Puglia. Alle 20, in piazza Cavour, appuntamento con la musica live di “Natale in soul”.
A chiudere il cartellone degli eventi, le celebrazioni dell’Epifania, martedì 6 gennaio. Si comincia a Palombaio, dove è sempre visitabile il presepe vivente di Parco Vacca. Alle 12, in piazza Milite Ignoto, la lettura animata “La cena di Babbo Natale”, sempre a cura dell’associazione culturale “Fatti d’arte”. Sempre a Palombaio, a partire dalle 10.30, la rievocazione dei Re Magi in via San Gaspare Bertoni, nell’oratorio omonimo. A Mariotto, invece, alle 11.30, lo spettacolo “Enjoy the Christmas”, a cura dell’associazione “La Chimera”. Arriva la Befana anche a Bitonto, con musica e animazioni per bambini dalle 10.30 alle 12 in piazza Cavour.