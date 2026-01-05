rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Bitonto: manifestazioni finali del Magico Natale Oggi e domani

5 Gennaio 2026
Presepe Palombaio

Di seguito il comunicato:

Volge al termine il Magico Natale 2025, il cartellone di eventi natalizi di Bitonto che, nelle scorse settimane, ha portato in città svariati eventi.

Epifania Magico Natale Bitonto 2025Oggi, in mattinata, spazio alle letture animate in villa comunale, a Bitonto, a cura dell’associazione culturale “Fatti d’arte”, mentre nel pomeriggio riprendono le visite guidate sul tema “Piccoli altari, grandi storie: la natività tra le vie di Bitonto”, a cura della cooperativa Argo Puglia. Alle 20, in piazza Cavour, appuntamento con la musica live di “Natale in soul”.

A chiudere il cartellone degli eventi, le celebrazioni dell’Epifania, martedì 6 gennaio. Si comincia a Palombaio, dove è sempre visitabile il presepe vivente di Parco Vacca. Alle 12, in piazza Milite Ignoto, la lettura animata “La cena di Babbo Natale”, sempre a cura dell’associazione culturale “Fatti d’arte”. Sempre a Palombaio, a partire dalle 10.30, la rievocazione dei Re Magi in via San Gaspare Bertoni, nell’oratorio omonimo. A Mariotto, invece, alle 11.30, lo spettacolo “Enjoy the Christmas”, a cura dell’associazione “La Chimera”. Arriva la Befana anche a Bitonto, con musica e animazioni per bambini dalle 10.30 alle 12 in piazza Cavour.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

l'area del Lago di Occhito jpg 02

Acqua: “invasi di Capitanata all’89 per cento per piogge concentrate ma non basta” Coldiretti Puglia: restano aree non servite e falde a rischio di intrusione salina

769e3982 0bae 4f57 a63a 8b494f686f83

I funerali di Alex Zanardi Stamattina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione