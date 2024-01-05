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Puglia, maltempo: allerta temporali per barese, tarantino e Salento. Vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo

5 Gennaio 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 6 gennaio, per sedici ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca sud-orientali. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio’ secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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