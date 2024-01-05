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Premio Dioscuri di Napoli Oggi la cerimonia

5 Gennaio 2024
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Di seguito il comunicato:

Questa mattina, il Castello “Maschio Angioino” di Napoli si è tenuto il premio “I Dioscuri a Napoli”. Si tratta un evento che nasce per quanti operano nel settore artistico da anni, con impegno e costanza, provenienti dall estero e da tutte le regioni d Italia. “L’accademia Internazionale dei Dioscuri con sede a Taranto, ha quattro delegazioni a Roma, Toronto, Melbourne ed Atene e si occupa di arte, cinema, sport e musica – spiega Mimma Lodevole -. È un’associazione senza scopo di lucro che nasce dalla passione verso la cultura e l’arte. E con la stessa passione abbiamo istituito questo premio che quest’anno abbiamo voluto svolgere a Napoli, sia per le origini del nostro presidente, sia perché è una terra che sentiamo tanto vicina alla nostra Taranto. Quindi abbiamo pensato di andare in trasferta e l’emozione di aver portato un po’ della nostra città ci ha reso davvero felici. Di seguito i premiati: Eugenio Bennato, Elisabetta Serio, Giuseppe Mastrocinque, Azzurra Mennella, Nunzio Pagano, gabriella Vellusi, Raffaele Leonese, angelo ianelli, Antonio Varriale, Antonietta Iossa, Antonio Larizza, felice Peluso, Rosalba rotondo, Francesca grassi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Nicola Caputo Ass. all’agricoltura della Regione Campania.


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