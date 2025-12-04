Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta
con validità dalle 16 per ventidue ore: si fa riferimento “per la giornata di oggi (04/12/2025): precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento.
Per la giornata di domani (05/12/2025): precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone
con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo: si fa riferimento a” Incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua maggiori, generalmente contenuti all’interno dell’alveo e con possibili criticita’
causate dal transito dei deflussi.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.