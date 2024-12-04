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4 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione dal barese al Salento Protezione civile, previsioni meteo

4 Dicembre 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalle 14 per dieci ore: fa riferimento a possibilità di temporali, codice giallo per l’intera regione.

Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore: si prevedono “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori meridionali; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

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