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Manduria: oltre 110 millimetri di pioggia in dieci ore Meteo Puglia, maltempo: telemisura in tempo reale

4 Dicembre 2022
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Il maltempo che imperversa su tarantino e Salento da ieri sera si è intensificato nella notte. Tanto che per varie località del brindisino e del versante est del tarantino è allerta rossa, secondo i bollettini di aggiornamento della protezione civile della Puglia (da cui è tratta l’immagine di home page).

Il centro più colpito, stando alle rilevazioni, è Manduria: dalla scorsa mezzanotte a poco dopo le dieci era registrato un livello di  110,6 millimetri di precipitazioni. Interventi dei vigili del fuoco: per sei auto in panne, per alcuni scantinati con quaranta centimetri di acqua, per la messa in sicurezza di alcuni cantieri.

 

 

 

 

 

 

 

 


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