Si gioca alle 12 al palaPentassuglia. L’Happy Casa Brindisi deve cercare, affrontando l’Umana Reyer Venezia, di interrompere un periodo perlomeno incerto e riprendere quota nella classifica del campionato di pallacanestro maschile di serie A.
Calcio, serie B: fra le partite in programma oggi Bari-Pisa. Inizio ore 15.
Serie C girone C: fra le gare odierne Catanzaro-Virtus Francavilla Fontana alle 14,30; Audace Cerignola-Crotone, Fidelis Andria-Juve Stabia, Giugliano-Foggia e Monopoli-Potenza alle 17,30.
Serie D girone H: in programma oggi fra l’altro Bitonto-Martina, Cavese-Casarano, Città di Fasano-Team Altamura, Francavilla in Sinni-Gravina in Puglia, Molfetta-Brindisi, Nardò-Afragolese, Puteolana-Barletta. Inizio ore 14,30.