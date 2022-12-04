rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia a mezzogiorno, Bari-Pisa, la serie C e la serie D Basket maschile serie A e calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

4 Dicembre 2022
Screenshot 20220828 213417

Si gioca alle 12 al palaPentassuglia. L’Happy Casa Brindisi deve cercare, affrontando l’Umana Reyer Venezia, di interrompere un periodo perlomeno incerto e riprendere quota nella classifica del campionato di pallacanestro maschile di serie A.

Calcio, serie B: fra le partite in programma oggi Bari-Pisa. Inizio ore 15.

Serie C girone C: fra le gare odierne Catanzaro-Virtus Francavilla Fontana alle 14,30; Audace Cerignola-Crotone, Fidelis Andria-Juve Stabia, Giugliano-Foggia e Monopoli-Potenza alle 17,30.

Serie D girone H: in programma oggi fra l’altro Bitonto-Martina, Cavese-Casarano, Città di Fasano-Team Altamura, Francavilla in Sinni-Gravina in Puglia, Molfetta-Brindisi, Nardò-Afragolese, Puteolana-Barletta. Inizio ore 14,30.

 

 

 

 

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione