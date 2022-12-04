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5 Maggio 2026
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Anna Oxa torna al festival di Sanremo con Giorgia e i Cugini di campagna Big, nomi annunciati da Amadeus: una fuoriclasse pugliese

4 Dicembre 2022
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L’immagine è tratta dal tg1 Rai.

La Puglia, per il festival di Sanremo 2023, schiera una fuoriclasse. Anna Oxa sarà in gara in un’edizione che presenterà altri importanti ritorni all’Ariston, come quello di Giorgia e quello dei Cugini di campagna, Marco Mengoni, Articolo 31, Paola e Chiara e Gianluca Grignani fra gli altri. La cantante di Bari vinse, in coppia con Fausto Leali (“Ti lascerò”) così come Giorgia,  Paola e Chiara e Marco Mengoni andarono al successo al festival di Sanremo.

L’elenco dei 22 big, annunciato al tg1 dal conduttore e direttore artistico Amadeus, presenta vari interpreti fra i più importanti di questi anni, come Ultimo, Modà, Colspesce e Di Martino, Elodie, Tananai, Levante ed altri, ai quali si agiungono gli emergenti oltre ai sei che passeranno la selezione di Sanremo giovani.

 

 

 

 

 

 

 


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