Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Nell’ultimo weekend prima della festa dell’Immacolata dell’8 dicembre scatta la corsa agli acquisti dell’albero di Natale con iniziative in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica per accompagnare una delle tradizioni più radicate degli italiani.

L’appuntamento è per sabato 4 dicembre dalle ore 9,00 in Puglia, ai mercati di Campagna Amica di Viale Appia 226 a Brindisi, a Taranto in Viale Virgilio 33 e domenica 5 dicembre in Piazza Ariosto a Lecce, dove saranno esposte le diverse varietà degli abeti Made in Italy con il tutor del verde per scegliere l’albero più giusto per la propria casa, come posizionarlo, come addobbarlo, come curarlo perché rimanga sempre bello e come gestirlo dopo le feste. Iniziative sono state organizzate dai florovivaisti di Campagna Amica come da programma su www.campagnamica.it.

Per l’occasione verrà presentata l’analisi della Coldiretti/Ixe’ sull’albero di Natale degli italiani nel 2021 con previsioni sugli acquisti, sul confronto tra alberi veri e finti, sui prezzi di vendita e sull’impatto su clima e ambiente, con un approfondimento sulla produzione italiana e sulla sua importanza per l’economia e la salvaguardia del territorio.