Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Due progetti di passeggiate turistiche guidate nell’agro e nel centro storico di Martina Franca, in programma per i mesi di novembre, dicembre e gennaio.

La prima iniziativa, “Progetto di passeggiate nell’agro di Martina Franca”, a cura di Cicale di Puglia, comprende una serie di escursioni con guida turistica professionale che accompagnerà cittadini e visitatori lungo percorsi naturalistici ad anello già patrocinati dal Comune di Martina Franca e denominati: “I tratturi del bosco” (domenica 16 novembre), “I tratturi delle vigne” (domenica 23 novembre) e “I tratturi dei fragni” (domenica 7 dicembre).

Domenica 30 novembre è invece prevista una visita al Presepe del Bosco delle Pianelle.

Il secondo ciclo di appuntamenti, “Progetto di passeggiate turistiche alla scoperta di Martina Franca”, a cura di Associazione Ecomuseale, avrà inizio con il percorso sul culto di San Martino (domenica 14 dicembre), al quale seguirà la visita alla Chiesa di San Nicola in Montedoro (domenica 21 dicembre) e il percorso sulle opere di Domenico Carella (domenica 28 dicembre).

Per il mese di gennaio sono poi previste quattro ulteriori passeggiate escursionistiche: il percorso sugli scalpellini e l’arte della polvere bianca (domenica 4 gennaio), il percorso sulle antiche iscrizioni nei vicoli in città (domenica 11 gennaio), l’apertura straordinaria della Chiesa Maria Immacolata dei Nobili con visite guidate all’interno della chiesa (domenica 18 gennaio) e l’ultimo percorso sulle edicole votive nel centro storico di Martina Franca (domenica 25 gennaio).

Ogni itinerario ha una durata di circa due ore, con partenza da Piazza Roma e la partecipazione è libera e gratuita, previa prenotazione all’ufficio turistico della città attraverso i canali preposti (tel. 0804116554 – 3485109524)