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4 Maggio 2026
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Bari: “Il volto del dono”, premio per cento donatrici e donatori di sangue e midollo osseo Oggi

4 Novembre 2025
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Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:

Martedì 4 novembre, alle ore 17, nell’Auditorium Arcobaleno della sede ASL Bari (ex CTO, Lungomare Starita 6), si terrà la cerimonia di consegna del Premio “Il volto del dono”, dedicato a 100 donatrici e donatori di sangue e midollo osseo della provincia di Bari.
L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia, vuole rendere omaggio a chi, con un gesto semplice ma fondamentale, contribuisce ogni giorno alla salute e alla speranza di tanti pazienti.
All’evento interverranno: il presidente della Regione Puglia, i direttori generali di ASL Bari, Policlinico di Bari ed Ente Ecclesiastico Miulli, il direttore del Centro Regionale per la donazione del sangue, oltre ai responsabili dei servizi trasfusionali del territorio.
Saranno presenti anche i volontari di Avis, Admo, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres, protagonisti quotidiani della cultura del dono.

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