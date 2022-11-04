Anticipo del campionato di calcio di serie A.
Si gioca al “Friuli” con inizio alle 20,45. Una delle trasferte più insidiose per il Lecce che gioca bene ma deve anche incamerare più punti per non scivolare verso il fondo della classifica.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione