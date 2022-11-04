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Udinese-Lecce Calcio serie A

4 Novembre 2022
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Anticipo del campionato di calcio di serie A.

Si gioca al “Friuli” con inizio alle 20,45. Una delle trasferte più insidiose per il Lecce che gioca bene ma deve anche incamerare più punti per non scivolare verso il fondo della classifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

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