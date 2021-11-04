Di Francesco Santoro:

Si terrà l’11 novembre la riunione del tavolo di coordinamento per emergenza Xylella: l’obiettivo dichiarato è rimodulare le risorse per le misure di sostegno agli olivicoltori danneggiati dal batterio che provoca il disseccamento rapido dell’albero simbolo della Puglia. A darne notizia è il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, nel corso di un question time al Senato. Palazzo dell’Agricoltura ha intenzione di chiedere al premier Mario Draghi il rifinanziamento del piano di emergenza utilizzando le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione 2021-2027, per 500 milioni di euro.

Il comparto potrebbe contare, inoltre, sui 30 milioni di euro previsti dall’intesa raggiunta ieri in Conferenza Stato-Regioni per la rigenerazione degli uliveti tradizionali e gli investimenti sulla piantumazione sostenibile di nuove essenze arboree. Patuanelli, infine, ha evidenziato che il piano straordinario approvato con Decreto interministeriale 6 marzo 2020 ha una dotazione di 300 milioni di euro.