Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Raccontare la bellezza è un modo per vivere la bellezza stessa, questo il claim della semifinale pugliese degli Italian Wedding Awards, il contest giunto alla quarta edizione nazionale e alla seconda pugliese che, ieri sera, ha assegnato i premi per le aziende e i professionisti eccellenti nell’ambito del matrimonio.

Un claim che è stato anche il leitmotiv della serata dal momento che più volte gli organizzatori hanno ribadito di voler soprattutto offrire un trampolino di lancio per la Puglia intera.

“Oggi stiamo celebrando la bellezza della nostra terra– ha esordito il co-conduttore della serata (insieme alla speaker Veronica Pellegrino) Vitantonio Marzano, co-organizzatore della manifestazione pugliese insieme a Giulia Molinari, Floriana Panza e Marilù Modugno – l”Apulian style’ sta effettivamente divenendo un brand anche sotto il profilo del matrimonio e del wedding destination e, per questo, siamo grati a chi ci sta credendo: la Regione Puglia che ha inserito il wedding nelle misure strategiche, l’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione con la sua sezione specializzata che segue l’evoluzione del comparto in Puglia e l’Apulia Film Commission che, con la sua azione, ha fatto scoprire e valorizzato il territorio insieme ovviamente a tutta la rete di professionisti del settore che ne sono l’anima.”

A quest’ultimi è andato, in particolar modo, il saluto del Governatore Michele Emiliano: “La nostra presenza qui attesta la gratitudine per gli operatori del settore: non solo per aver contribuito al rilancio dell’economia del territorio ma anche per aver raccontato così bene la nostra regione.”

Tredici le categorie in gara, un solo vincitore per ciascuna di esse che, ora, si contenderà il titolo nazionale durante la finale del 30 novembre presso la Venaria Reale di Torino. A decretarli, la giuria presieduta da Marilina Desario di Puglia Promozione.

Ad essere premiate ‘fuori concorso’ anche personalità che hanno, col loro operato, contribuito al successo del ‘brand Puglia. Le menzioni speciali quelle a Borgo Egnazia- a ritirare il premio è stata la event manager Marcella Cecere- lussuoso resort rural-chic di Savelletri, allo scrittore Luca Bianchini, autore del best-seller ‘Io che amo solo te’, ambientato a Polignano che ha annunciato un possibile sequel sempre in salsa pugliese, all’andriese Domenico Vacca, noto come lo stilista delle celebrità di Hollywood, al molfettese Roberto Pansini, ideatore di diverse attività tra la Puglia e gli USA (la più celebre ‘TiPortoInPuglia‘ con il coinvolgimento del consolato italiano a NY) ed a Ester Maria Laruccia, direttrice di una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla moda sposa, la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week.

La serata ha voluto sposare anche una causa sociale: quella di Dynamocamp che, ogni anno, ospita 1500 bambini in terapia.

I PREMI – La giuria di esperti ha stabilito che, ad accedere alla fase finale per la categoria floral designer sarà Michele Zaurino di l’Olmocolmo (Martina Franca) mentre, per la categoria cake designer il premio è andato alla pasticceria Fieschi (Altamura). Miglior wedding planner di Puglia è Apulia Wedding di Lia Serra (Bari), miglior destination wedding, invece, Emotions in Puglia (Bari). Ancora, ad accedere alla finale nazionale per le categorie bridal dress, bridal shoes, hair stylist e gioielleria sono rispettivamente Idea Sposa (Bari), Nino Armenise (Bari), Giulio Incantalupo (Bari) e Antonio Colonna (Altamura). La miglior fotografia è stata assegnata al team di Le Velò (Trani), la miglior regia video a Merak Studio (Margherita di Savoia). La wedding stationery che si aggiudica il premio e l’accesso alla fase finale è Inviti Chic (Bari), il music designer, Nico Rinaldi (Bari). Ex aequo nella categoria venues, infine, per Villa Carafa (Andria) e Masseria Montalbano (Ostuni).

Floral designer: L’Olmocolmo di Michele Zaurino

Cake designer: Famiglia Fieschi

wedding planner: Apulia Wedding di Lia Serra

Destination wedding: Emotions in Puglia- Viola Tarantino

Bridal dress: Idea Sposa

Bridal shoes: Nino Armenise

Fotografia: Le Vélo fotografia – Sissi e Carmela

Videomaker: Merak studio

Venues: Villa Carafa e Masseria Montalbano

Gioielleria: Antonio colonna

Hair stylist: Incantalupo Atelier

Wedding stationery: Inviti chic

Music designer: Nico Rinaldi Eventi