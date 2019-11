Tra le manifestazioni in Puglia: il presidente della Camera al sacrario di Bari

Il presidente della Camera, Roberto Fico, al sacrario di Bari per la cerimonia di stamani. Caserme aperte in tutta Italia, dunque Puglia compresa. Manifestazioni ovunque ci siano basi militari, dunque nelle città capoluogo ma anche a Martina Franca, Gioia del Colle, Galatina per fare degli esempi. Oggi, giorno dell’unità nazionale e giornata delle forze armate.