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Vogliamo ancora denigrarli o vanno ascoltati? Manifestazione nazionale a Roma per Gaza: stimate fino a un milione di presenze

4 Ottobre 2025
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Sono partiti anche dalla Puglia. Ma sono partiti da ogni angolo d’Italia, in realtà, per essere oggi pomeriggio a Roma e partecipare alla manifestazione nazionale per la Palestina. Stimati fino a un milione di partecipanti al corteo. Eccessi deprecabili come ad esempio le poche centinaia che hanno approfittato dell’imbrunire per sclm8r danni. 

In corteo persone di ogni generazione, dai giovanissimi agli anziani. Persone che, con la manifestazione per Gaza, per la Flotilla, fanno capire come, secondo loro, ci siano nuovi criteri per andare avanti con un senso di comunità. Ci sono nuovi bisogni, di principio e di carattere sociale. Fanno capire che il sistema politico, così come è, dal loro punto di vista è inadeguato.

Non una parte. Il sistema. Nazionale e non solo. 

Non sono mancate in questi mesi le denigrazioni nei confronti di chi evidenzia tali esigenze. Buttarla in scontro partitico è un’altra sottovalutazione gravissima di ciò che quelle tantissime persone chiedono (si aggiunga la maggioranza silenziosa). La stessa informazione, una parte almeno, ridotta sempre più spesso a tifoseria non fa del bene ai tifati innanzitutto.

Ora le strade sono due, rispetto a questi richiami popolari: continuare a parlarne male e con sufficienza, quando non con sarcasmo e mancanza di rispetto, o cercare di capire. Una delle due è la strada maestra. L’altra porta, in breve, a sbattere contro il muro. Indovinate quale.

(immagine: tratta da tweet di Krino)


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