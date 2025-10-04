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Le manifestazioni per Gaza ieri: ventimila persone ai cortei in Puglia Ora le speranze per la tregua. Ma non va dimenticata l'Ucraina

4 Ottobre 2025
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La foto si riferisce a Martina Franca, ieri mattina. Iniziativa degli studenti del liceo “Tito Livio”.

In Puglia, complessivamente, sono state stimate ventimila presenze di persone ai vari cortei ieri per Gaza. In ambito nazionale: 300mila a Roma, 100 mila a Milano, 150mila a Bologna, 80mila a Napoli, 50mila a Genova, 20mila a Brescia, Catania Palermo, Livorno, 15 mila a Mestre. Cortei a Cesena, Prato, Lucca, Brescia, Padova, Cosenza, Perugia, Terni, Cagliari ecc.

Queste sono le ore della speranza per una tregua, dopo che Hamas l’ha accettata in maniera condizionata.

Non va dimenticata ora, da parte di chi è sensibile per Gaza, l’Ucraina dove le distruzioni vanno avanti da quasi quattro anni.


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