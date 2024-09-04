Di seguito il comunicato:

BPER sostiene il progetto MyCityBari con un mutuo green allineato alla tassonomia europea dell’importo di 20 milioni di euro, per una durata pari a 4 anni. L’iniziativa immobiliare garantirà elevate performance energetiche, offrendo alti livelli di comfort e innovazione agli acquirenti. Tali caratteristiche hanno consentito a BPER di proporsi con il prodotto “Green Immobiliare Corporate” a supporto di una iniziativa con elevate caratteristiche di sostenibilità e di tutela ambientale certificate da consulenti tecnici indipendenti che ne attestano i requisiti. Il finanziamento è stato concesso a favore della società Vivia Re Srl, controllata al 100% da Manelli Impresa dedicata alle attività immobiliari e che gestisce il progetto barese, che rappresenta per innovazione un unicum nel Mezzogiorno del nostro Paese.

Il progetto – MyCityBari prevede la costruzione entro il 2026 di un innovativo complesso residenziale su un’area di 22.500 mq a Bari tra via Giuseppe Fanelli e via Girolamo Giusso, nel quadrante sud-est della città, con 162 appartamenti di alto pregio di diverse metrature. Il complesso vanta inoltre 9.400 mq di aree verdi ed è caratterizzato da un alto tasso di sostenibilità sia per quanto riguarda i materiali utilizzati, sia l’inserimento del progetto nel contesto urbano e sociale. Il lotto, la cui costruzione è stata avviata a ottobre 2023 e vede Manelli Impresa collaborare con lo studio di architettura Mario Cucinella Architects, ridona un ruolo centrale alla natura e alla socializzazione per generare un impatto positivo sul benessere degli utenti. Il complesso comprende anche un wellness park e una piscina, per favorire l’attività motoria e sportiva, un playground e un servizio di portierato.

Manelli Impresa ha realizzato le strutture di 2 piani interrati e 2 piani fuori terra (in totale i piani sono 7) e ha opzionato buona parte delle unità abitative.

Onofrio (Sergio) Manelli, AD di Manelli Impresa S.p.A., ha affermato: “Sentiamo particolarmente caro il progetto di MyCityBari, protagonista di una riqualificazione all’insegna della sostenibilità energetica ma anche ambientale e sociale. Siamo convinti del grande potenziale di questo progetto, che avrà un impatto positivo sullo sviluppo economico territoriale e al contempo, contribuirà a innalzare la qualità della vita dei cittadini, residenti e di chi sceglie di acquistare un immobile a Bari, città con forte attrattività estera e scelta da grandi aziende che investono sul capoluogo pugliese. Siamo quindi estremamente felici che anche BPER Banca condivida la nostra visione e che il frutto della partnership si sia concretizzato in un finanziamento ESG. Il mutuo rappresenta una ulteriore conferma della bontà della nostra roadmap di sostenibilità e dell’impegno profuso da tutta l’azienda nell’essere sempre più sostenibili, per noi e per i nostri clienti”.

Salvatore Pulignano di BPER, responsabile della Direzione Regionale Campania Puglia Basilicata Molise, aggiunge: “Da tempo, in BPER, poniamo la massima attenzione al tema della riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. Abbiamo voluto sostenere il progetto di MyCityBari per le sue caratteristiche di elevate performance energetiche, per l’alto grado di innovazione, per la tutela ambientale e per l’importante contributo urbanistico alla città di Bari. L’operazione, nello specifico, è stata possibile grazie al prodotto Green Immobiliare Corporate, con il quale stiamo sostenendo le imprese del territorio italiano che vogliano investire in sostenibilità e innovazione“.

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Manelli Impresa S.p.A. è un primario player nel settore delle costruzioni generali, che vanta un’esperienza consolidata nello sviluppo di progetti complessi. Il Gruppo è composto da imprese specializzate nella costruzione di opere chiave per la società moderna, identifica il suo core business nel settore delle infrastrutture ferroviarie, dell’edilizia pubblica e dell’edilizia privata. www.manelligroup.com

BPER è la capogruppo del Gruppo BPER Banca, che comprende BPER Banca, Banco di Sardegna e BPER Banca Private Cesare Ponti. Ha 20 mila dipendenti e 1.650 filiali dislocate in tutta Italia, al servizio di oltre 5 milioni di clienti. È il terzo Gruppo bancario quotato nazionale per raccolta globale e numero di sportelli e ha una struttura organizzativa composta da 10 Direzioni Regionali. BPER opera direttamente e attraverso società partecipate o joint venture in tutti i principali segmenti di mercato (corporate & investment banking, private e wealth management, bancassurance, leasing, factoring e credito al consumo) e offre servizi, prodotti e assistenza qualificata ai propri clienti su tutti i principali mercati internazionali. La Banca supporta persone, imprese e comunità, accompagnandone la crescita e promuovendo soluzioni innovative integrate con i criteri ESG, per coniugare lo sviluppo del business con la sostenibilità sociale e ambientale.