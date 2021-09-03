Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Sarà l’Arena del Castello di Mola di Bari ad ospitare i due concerti in esclusiva regionale della XV edizione de L’Acqua in Testa Music Festival uno dei più interessanti Festival Musicali del Sud Italia.

In scena il 4 settembre, il rapper MECNA con “Mentre nessuno guarda Tour 2021”.

Mecna, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, si caratterizza per produzioni intime e raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla lirica autobiografica creano uno stile inedito e inconfondibile.

Apre il set il rapper pugliese Bruno Bug.

Bruno si avvicina al Rap nel 2015 con il Freestyle. Nel 2019 entra a far parte di Freestyle Elite Agency (FEA), che riunisce alcuni dei migliori freestylers italiani. Artista poliedrico, accarezza più sfumature musicali mantenendo l’attitude Hip Hop. Ha all’attivo diversi progetti con il suo producer V5K, di cui l’ultimo “Dakota” sul canale Youtube di Real Talk.

Il 5 settembre sarà la volta del cantautore MAX GAZZE’ con “La matematica dei rami Tour 2021”. Max Gazzè, il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la filiera della musica live, torna in tour con il nuovo disco prodotto insieme con la Magical Mystery Band, tra underground e pop, elettronica e rock. Con lui Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.

Apre il set la cantautrice napoletana Greta Zuccoli.

Nasce con i Greta & The Wheels, band partenopea di cui è la fondatrice. Nella sua musica fonde il british folk con la melodia italiana. Vanta collaborazioni eccellenti come quella con il cantautore irlandese Damien Rice. Ha partecipato, come attrice e come cantante, al film “Il ladro Di Giorni” di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio e nel 2020 ha fatto parte della band che ha accompagnato nel tour estivo il cantautore Diodato. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione “nuove proposte”.

Cerimoniere e dj resident, Tuppi, collaboratore storico dell’Acqua in Testa, barese di profilo nazionale, nonché producer e cantante. I suoi set sono sinonimo di buone vibes, grande qualità musicale e tecnica sopraffina.

Ultimi biglietti disponibili per il concerto di Max Gazzè su Ticketone: https://www.ticketone.it/en/artist/max-gazze/

Sold Out la data di Mecna.

Nato nel 2005, il Music Festival L’Acqua in Testa si è sempre distinto per l’accessibilità ai più giovani e per la sensibilità ai temi ambientali . È un Festival camaleontico, ma allo stesso tempo coerente nella ricerca di qualità artistica e follia creativa.

Prima di spostarsi a Mola di Bari, si è svolto a Bari in diverse location: sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, nell’area Portuale, nella Fiera del Levante e sul Molo San Nicola.

Sul palco, negli anni, si sono avvicendati conferme del panorama musicale nazionale oltre a emergenti di calibro Internazionale. Tra gli altri Wu Tang Clan – Gogol Bordello – Tricky – Caparezza –2Many Djs– The Hives – Shaggy – Asian Dub Foundation – Africa Unite – Fat Freddy’s Drop – Misfits – Casino Royale – 99 Posse – Boomdabash – Subsonica – Skin – Morcheeba – Tony Allen – Sharon Jones – Mos Def – Seun Kuty.

L’Acqua in Testa Music Festival – XV Edizione è un evento organizzato dall’Associazione Culturale L’Acqua in Testa con il sostegno di Regione Puglia e Comune di Mola di Bari.

Per info:

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