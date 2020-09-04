L’Istituto superiore di Sanità valuta la,situazione in progressivo peggioramento. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ritiene che non ci siano in quel territorio le condizioni per l’avvio dell’anno scolastico il 14 settembre. Contagi nelle regioni oggi: su tutte il Veneto, 373.

Di Francesco Santoro:

Incremento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.08 (il 27 agosto era 0.72) e dopo circa sette giorni oltrepassa la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate in Italia, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 anche in Sardegna (1.99) e Friuli Venezia Giulia (1.18). L’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute confermano «un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la quinta settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi quattordici giorni di 23.68 per 100.000 abitanti, in aumento dal periodo 6 luglio-19 luglio e simile ai livelli osservati all’inizio di maggio. La maggior parte dei casi continua ad essere contratta sul territorio nazionale (risultano importati da stato estero il 15% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio); in particolare si osserva una percentuale non trascurabile di casi importati da altra regione (17,6% nella settimana corrente)».