Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Lunedì 4 agosto alle 20.30, nella Terrazza della Camera di Commercio di Taranto, gran chiusura del Magna Grecia Festival. In programma “Gershwin VS Bacharach”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Domenico Riina, con la cantante Lucy Garcia e il Lucania Apulia Chorus diretto da Daniela Nasti. Ingresso: 10euro, più prevendita.

Il Magna Grecia Festival 2025, a cura dell’Orchestra della Magna Grecia, del Comune di Taranto e la Regione Puglia, è realizzato in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living. Direzione artistica del Maestro Piero Romano.

«Il Magna Grecia Festival – ha dichiarato Romano – raggiunge sempre più gli obiettivi di una città turistica, sociale e culturale; anche quest’anno, tra interpreti internazionali, produzioni itineranti e talenti locali, è stata espressa la qualità di un territorio che guarda a se stesso con orgoglio e partecipazione».

Direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore, Riina è stato definito dalla critica “uno dei più interessanti direttori d’orchestra della sua generazione” per la sua completa preparazione e le eccellenti qualità tecniche direttoriali, abbinate ad una naturale innata musicalità, per la sua grande versatilità musicale che abbraccia il mondo sinfonico, pop e jazz.

Magna Grecia Festival – Lunedì 4 agosto alle 20.30, Terrazza della Camera di Commercio di Taranto: “Gershwin VS Bacharach”. Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Domenico Riina, con il soprano Lucy Garcia e il L. A. Chorus diretto da Daniela Nasti. Ingresso: 10euro, più prevendita. Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it . Social: Facebook e Instagram.