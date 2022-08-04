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Bari bollino giallo oggi e domani, l’Italia verso temperature dieci gradi superiori alla media Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

4 Agosto 2022
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Da oggi ed almeno fino a sabato le temperature in Italia salgono a livelli di caldo straordinari. Secondo le stime dei meteorologi si va oltre i quaranta gradi, anche dieci oltre le medie del periodo.

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Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Legenda: Livello 0 Livello 0 – Livello 1 Livello 1 – Livello 2 Livello 2 – Livello 3 Livello 3

Citta’ 03/08/2022 04/08/2022 05/08/2022
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
.BARI Livello1 Livello1 Livello1
.BOLOGNA Livello1 Livello1 Livello2
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello2
.BRESCIA Livello1 Livello2 Livello2
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello1 Livello2 Livello2
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello1 Livello2 Livello2
.FROSINONE Livello1 Livello2 Livello2
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello1
.LATINA Livello1 Livello2 Livello2
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello1 Livello2 Livello2
.NAPOLI Livello1 Livello1 Livello1
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello1 Livello2 Livello2
.ROMA Livello2 Livello2 Livello3
.TORINO Livello1 Livello2 Livello2
.TRIESTE Livello1 Livello2 Livello2
.VENEZIA Livello1 Livello2 Livello2
.VERONA Livello1 Livello2 Livello2
.VITERBO Livello1 Livello2 Livello2

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


Fritrak - Trasporto acqua




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