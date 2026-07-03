Nella serata estiva, nella piazza centrale di Martina Franca, si fermano gruppetti di adulti e bambini. Alcuni dei quali rimangono incantati (non pubblichiamo una foto, ed è un peccato, in ossequio alla normativa).

Lui è Martin e ha nel suo repertorio varie marionette. Luciano Pavarotti e molti altri, con al ritmo di canzoni vengono mossi con grande abilità dal loro manovratore Martin. Il quale realizza i “corpi” delle marionette alle quali dà vita mentre i volti sono realizzati con stampante tridimensionale in Canada.

Martin, ieri sera, aveva anche una particolarità: l’esibizione che era una sorta anche di attesa perché lui, che parteciperà a varie rassegne in Puglia nei prossimi giorni, è argentino. E a mezzanotte ora italiana la nazionale argentina era in tv per la partita dei mondiali di calcio. Quindi, dopo la passione per le sue marionette, di corsa a casa per l’altra passione: l’albiceleste, che molto a fatica si è qualificata per gli ottavi di finale, nella notte italiana.