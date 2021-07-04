Giangi De Masi, che si definisce “diversamente pizzaiolo”, pubblica questa foto nel social network. Lo staff del locale di Roseto Valfortore immortalato con Alessia Marcuzzi, che in Puglia con la famiglia è tornata nella zona di origine della mamma.

Alessia Marcuzzi, nei giorni scorsi, è stata al centro dell’attenzione per la sua presa di posizione con cui annuncia lo stop alla tv dopo 25 anni di Mediaset. La pandemia ci ha fatto capire chi siamo e cosa vogliamo, è il ragionamento di tipo generale fatto dalla conduttrice che ha concretizzato in prima persona il concetto.