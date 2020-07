Di Francesco Santoro:

Gianni Morandi in vacanza in Puglia. Il popolarissimo cantautore dopo aver fatto tappa a Matera e Altamura, viene dato in partenza per la valle d’Itria e più precisamente in un resort nelle campagne tra Martina Franca e Locorotondo, per qualche giorno di relax assieme ad alcuni amici. “Ci siamo fermati a salutare un amico di Altamura- scrive su facebook-, lui voleva portarci al ristorante, poi sua moglie ci ha proposto un bel piatto di spaghetti al pomodoro, con un bicchiere di vino buono. Adesso si riparte”.

(foto: tratta da profilo facebook di Gianni Morandi)