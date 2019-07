Ospedale di Martina Franca, “preoccupati per le sorti del reparto di pediatria”

Di seguito un comunicato diffuso da IdeaLista:

“Siamo nuovamente preoccupati per le sorti del reparto di pediatria dell’ospedale di Martina Franca”. Il Movimento IdeaLista in questi anni si è sempre speso a favore della necessità di valorizzare le eccellenze dell’ospedale di Martina Franca, ma soprattutto sulla necessità di tutelare questo fondamentale presidio sanitario con un bacino di utenza che copre, oltre al territorio di Martina Franca, anche la popolazione a cavallo nei tre territori provinciali di Taranto, Bari e Brindisi.

“Il blocco dei ricoveri in pediatria mette in evidenza tutti i limiti di una politica che viaggia a fasi alterne – dice IdeaLista – in cui si inaugurano nuove strutture e poi si chiudono per carenza di personale”. Fino alla fine dell’estate, infatti, è stato annunciato il blocco dei ricoveri nelle pediatrie degli ospedali di Martina, Castellaneta e Manduria.

“Questa situazione – secondo IdeaLista – rischia di intasare la struttura del SS. Annunziata di Taranto, in un periodo, come quello estivo, tra quelli meno indicati per questo genere di decisioni”.