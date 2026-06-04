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4 Giugno 2026
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Basilicata: terremoto di magnitudo 3 Alle 6,08

4 Giugno 2026
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Epicentro in territorio di Moliterno (Potenza). La scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 6,08. Non sono segnalati danni.

(immagine: tratta da emsc) 


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