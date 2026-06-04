Epicentro in territorio di Moliterno (Potenza). La scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 6,08. Non sono segnalati danni.
(immagine: tratta da emsc)
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