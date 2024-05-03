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Martina Franca: maggio all’infanzia, gli appuntamenti Oggi iniziativa in piazza

4 Maggio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Quest’anno, per la prima volta, la storica manifestazione Maggio all’infanzia. Festival di Teatro Per le Nuove Generazioni, promosso dalla Fondazione SAT, farà tappa a Martina Franca, a partire da sabato 4 Maggio.
L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo, vedrà il coinvolgimento dei comuni di Bari, Molfetta, Monopoli Ruvo di Puglia.
L’edizione 2024, denominata Di foglia in foglia, segna il 27° traguardo di questa manifestazione dedicata a bambini, famiglie, scolaresche che nel suo cartellone annovera le più importanti produzioni di teatro per ragazzi a livello nazionale e internazionale.
Ecco gli appuntamenti a Martina Franca:
* Sabato 4 maggio | 10.00-12.00 – Piazza XX Settembre
I MANIFESTINI DEL MAGGIO ALL’INFANZIA / laboratorio creativo, gratuito
* Domenica 5 maggio | 10.00 e 11.15 – Sala consiliare del Palazzo Ducale
COME SeMe / spettacolo per 2-5 anni, 5 euro
* Domenica 12 maggio | 18.00 – Piccolo Teatro Comunale Cappelli
KIRIKU’ E LA STREGA KARABA’ / racconto in musica da 6 anni, 5 euro
* Domenica 26 maggio | 19.00 – Piazza Immacolata
OTTO PANZER SHOW / uno show per tutti, gratuito
Il programma completo del Festival è disponibile a questo link bit.ly /ProgrammaMaggio24
Biglietteria su vivaticket.com e un’ora prima degli spettacoli
Info: www.maggioallinfanzia.it – Tel. 335 756 47 88

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