Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:



Anche quest’anno corsa, musica e tanto intrattenimento renderanno unica ed indimenticabile la 10 km più partecipata della Puglia nel giorno della festa della mamma e nel ricordo di Patrizia Nettis.

È tutto pronto a Gioia del Colle per la decima edizione di «Corri con Gioia-Trofeo Gioiella», gara nazionale Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) di 10 km omologati, organizzata dalla Gioia Running con il patrocinio del comune di Gioia del Colle.

L’attesa manifestazione sportiva, in programma domenica 12 maggio, si articolerà lungo un percorso che, con partenza (ore 9:00) e arrivo previsti in via Einaudi (area antistante al palazzetto dello sport “P. Capurso”), toccherà le vie del centro con passaggi da piazza Pinto, via Roma, piazza Plebiscito, centro storico, Castello Normanno-Svevo e Teatro comunale Rossini per poi tornare in zona via dei Peuceti, sempre animato dalla musica live di numerose band presenti sull’intero tracciato.

La gara, che è quarta prova del campionato regionale Master CorriPuglia, è aperta ai tesserati di tutte le categorie (Allievi, Juniores, Promesse, Master, Seniores).

Alla competizione possono partecipare anche i liberi, iscrivendosi online (tramite apposito modulo disponibile sul sito www.gioiarunning.it) o in cinque punti vendita: Milano arredamenti (piazza XX settembre, 1), AG auto (via Einaudi, 49), Panificio Lorusso (via Flora 44-46), Alex Jeans & Sportswear (via Orsini 3) e Macelleria Nicastri (via Gottardo, 68).

La prima donna che taglierà il traguardo per la categoria “Liberi” vincerà il Trofeo «Mariangela Losito» in memoria dell’atleta della Gioia Running scomparsa nel 2019.

In contemporanea si svolgerà la prima edizione di “Corri con Patrizia”, passeggiata cittadina di circa 5 km che, aperta a tutti, unirà famiglie e bambini nel ricordo della giornalista e atleta della Gioia Running scomparsa lo scorso 29 giugno.

Tutti coloro che si iscriveranno alla “Corri con Patrizia” (presso i predetti punti vendita) riceveranno il pettorale realizzato per la prima edizione dall’artista gioiese Mario Pugliese. La creazione grafica riporta tutte le passioni di Patrizia: il giornalismo nei caratteri grafici del logo ideato da Michele Morisco, l’acqua delle piscine e la folla delle maratone.

A garantire la sicurezza e l’assistenza sanitaria durante gli eventi ci saranno la Ciclistica Gioiese, P.A. Gioia Soccorso e la Croce Rossa Italiana-Comitato di Gioia del Colle.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi in serata nella sede del Circolo Unione di Gioia del Colle alla presenza dei genitori di Patrizia Nettis, il sindaco Giovanni Mastrangelo e l’assessore allo Sport Giuseppe Gallo hanno premiato gli atleti della Gioia Running Leonardo Buttiglione, Francesco Nicastri e Michele Raimondi per la conquista del prestigioso medaglione Six Stars a seguito della partecipazione alle sei maratone dell’Abbot Marathon Majors.

«Siamo pronti ad accogliere i tantissimi atleti e le tantissime atlete che, con grande entusiasmo, parteciperanno alla “Corri con Gioia-Trofeo Gioiella” – afferma il sindaco Giovanni Mastrangelo –. Trascorreremo una bellissima mattinata di sport e socialità, nel corso della quale ricorderemo con grande affetto Mariangela Losito e Patrizia Nettis. Giunta alla decima edizione, questa manifestazione è un fiore all’occhiello della nostra città. Il merito è di tutti i componenti della Gioia Running che, con passione e impegno, danno continuità ad un evento capace di promuovere, oltre ai sani valori dello sport, le bellezze e le eccellenze del territorio».

«Lo scorso anno la “Corri con Gioia-Trofeo Gioiella” è stata la 10 km più partecipata in Puglia. In occasione della decima edizione, l’obiettivo è quello di confermarci e, se possibile, crescere ancora – dichiara il presidente della Gioia Running, Mauro Mastrovito -. Il nuovo percorso sarà allietato da tanta musica, come mai accaduto prima, e attraverserà i luoghi più belli della nostra città. Come sempre, ricorderemo la nostra Mariangela Losito con il tradizionale trofeo dedicatole, che sarà conquistato dalla prima donna che taglierà il traguardo nella categoria dei Liberi. Ricorderemo anche la cara Patrizia Nettis, scomparsa lo scorso 29 giugno. A lei, giornalista pluripremiata, atleta eclettica e affermata, donna libera, mamma amorevole e premurosa, dedichiamo la “Corri con Patrizia”, una passeggiata pensata per le famiglie e, soprattutto, per i bambini, ai quali ha insegnato e trasmesso tanto nel ruolo di istruttrice di nuoto – precisa -. A margine di questa conferenza stampa, ringrazio l’Amministrazione comunale per l’immancabile sostegno, l’Ufficio Sport e la Polizia locale, i volontari della Croce Rossa-Comitato di Gioia del Colle e della P.A. Gioia Soccorso, i componenti della Ciclistica Gioiese e tutti i soci che, ogni anno, profondendo il massimo impegno, contribuiscono alla buona riuscita di questa manifestazione. Un ringraziamento particolare va a tutte le aziende del territorio che ci supportano e al main sponsor Gioiella Latticini, per la quarta edizione consecutiva al nostro fianco. In conclusione rivolgo un sentito grazie ai gioiesi per la loro pazienza“.