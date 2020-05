In serata in Puglia dell'unico treno odierno da fuori regione. FdI: disporre tamponi all'arrivo

L’unico aereo arrivato in Puglia nel primo giorno della fase 2 è partito da Roma. A bordo 23 persone, atterraggio a Bari in.mattinata. In aeropp (secondo il resoconto Ansa) tra i passeggeri, c’è chi ha tutt’altro che disdegnato la prospettiva della quarantena obbligatoria di 14 giorni, dopo mesi di blocco altrove.

L’unico treno da fuori regione per la Puglia, partito da Torino con destinazione Lecce (e alcune fermate precedenti in Puglia) arriva in serata. Anche in tal caso non sarà l’esodo temuto ai livelli dell’8 marzo.

Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo Fratelli d’Italia in consiglio regionale della Puglia:

“In vista dei rientri in Puglia da altre regioni, chiediamo al presidente Michele Emiliano di intensificare la rete dei controlli disponendo che il personale sanitario effettui i tamponi agli arrivi sia degli autobus sia dei treni. Inoltre, che i sindaci possano recepire dalle compagnie di trasporto l’elenco dei passeggeri che arriveranno nelle varie città pugliesi.

“È senza dubbio necessario che i cittadini collaborino e che si segnalino autonomamente alle autorità sanitarie ma un ulteriore controllo eviterebbe dimenticanze o difficoltà nell’autodenunciarsi. Questa misura garantirebbe l’osservanza delle ordinanze regionali e comunali, e scongiurerebbe un nuovo aumento della curva dei contagi nella nostra regione.

“Ci pervengono poi richieste di chi, vivendo e lavorando fuori regione e non potendo permettersi il regime di quarantena in Puglia perché costretto a rientrare al proprio domicilio, vorrebbe poter incontrare anche per pochissimi giorni i propri familiari; stessa richiesta per il caso inverso; per questi sarebbe opportuno pensare ad una deroga e auspichiamo che il presidente Emiliano sia sensibile al tema”.

