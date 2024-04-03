Di seguito un comunicato diffuso da Plastic-Puglia:

Essere persone vincenti anche in un’epoca di crisi identitaria è possibile, soprattutto se si preparano i giovani ad acquisire la maturità attraverso la conoscenza di sé e del mondo circostante. E’ uno dei concetti chiave che verranno approfonditi nel corso dell’incontro “La generazione Z in Italia e le nuove proposte educative per un’integrazione sana e inclusiva nel mondo del lavoro“, previsto per il 4 aprile alle ore 17:00 nella sala Conferenze della Plastic-Puglia (Viale Aldo Moro, 31 a Monopoli).

L’incontro prende spunto dalle riflessioni presenti nel libro “Educare fa bene alla salute” della professoressa Antonella De Mola, Dirigente Scolastico dell Istituto Comprensivo “Modugno-Galilei” di Monopoli. La Docente interverrà per condividere le sue visioni e idee sulla formazione dei giovani e sul loro ruolo nella società contemporanea, specialmente in un periodo segnato dalla pandemia, che ha lasciato un’impronta significativa sul piano psicologico e sociale.

All’evento parteciperanno il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, e l’Assessore alla Cultura, Rosanna Perricci. Gli indirizzi di saluto saranno affidati al Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, Fondatore e Presidente del Gruppo Industriale Plastic-Puglia. Interverranno Maria Pellegrini, Dirigente del “II Circolo Didattico di Conversano” e Rosella Tirico, già Dirigente dell’ I.C. “G. Bosco-G. Venisti” di Capurso. Modererà il dibattito Gianni Tanzariello, giornalista ed editore di Canale 7.

L’incontro prevede anche un dialogo tra l’autrice e Annalisa Minetti, ospite d’onore e iconica figura di cantante, scrittrice e Campionessa mondiale paralimpica di atletica leggera. Annalisa Minetti concluderà l’evento cantando uno dei suoi brani più noti. Come è noto, l’artista ha vinto nel 1998 il Festival di Sanremo con il brano “Senza te o con te” sia nella sezione Giovani che nella sezione Campioni, risultato unico nella