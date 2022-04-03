Di seguito il comunicato:

Lunedì 4 aprile a partire dalle ore 16, la città di Bitonto ospiterà la presentazione dei progetti pugliesi vincitori degli Avvisi Pubblici relativi al programma territoriale Sport di Tutti – “Quartieri” e “Inclusione” – di Sport e Salute S.p.A.

(per “Quartieri”: ASD e C “Laureati in Movimento; per “Inclusione”: ASD Big Air Bari; ASD Sant’Onofrio Calcio San Giovanni Rotondo, SD Eagles San Severo, ASD Total Body Center Icaro Andria, ASD AD Fitness Studio Barletta, associazione di volontariato socio sportivo culturale I lupi di San Francesco Bari, associazione di volontariato Maieutica onlus Bari, ASD Icaro Andria).



L’evento, organizzato dalla ASD e C “Laureati in Movimento” in collaborazione con Sport e Salute Puglia, avrà luogo nell’Auditorium e negli spazi esterni I.C. “Modugno-Rutigliano-Rogadeo” di Bitonto, in Via Tenente Domenico Speranza.

Al termine della Conferenza Stampa, alla quale prenderanno parte il Segretario di Sport e Salute Puglia, Francesco Toscano, il Sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, il Vicario Episcopale Territoriale del Vicariato Bitonto-Palo, Don Giovanni Giusti, Il Parroco del SS Sacramento, Don Donatello De Felice, e il Dirigente scolastico, Michele Bonasia, gli spazi esterni del plesso scolastico ospiteranno una festa dello sport, con dieci isole di gioco, all’interno delle quali verranno svolti percorsi e circuiti motori, attività inclusive di calcio, tennis tavolo, mini-volley, badminton e calcio balilla.