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“Quaderni di viaggio” dedicati ai 131 borghi della Basilicata: presentazione venerdì a Matera Editi da Menabò creazioni d'arte

4 Marzo 2026
matera FOTO SANGERARDI 1

Di Nino Sangerardi:

Dopo il successo in Italia e all’estero del libro “Basilicata Terra Acqua Fuoco e Cuore d’Argilla” la casa editrice Menabò  Creazioni d’Arte propone una nuova linea editoriale piccola, semplice, elegante: dodici Quaderni di Viaggio illustrati dagli acquerelli dell’artista francese Fabrice Moireau, realizzati tra la fine del 2012 e l’inizio del 2015, con i testi inediti di Eleonora Onghi, storica dell’arte, tutti dedicati ai 131 borghi lucani.

Comodi da usare nella vita quotidiana , le misure, 140x90mm, si adattano perfettamente a una borsa da lavoro. Ideali per  un diario di viaggio, lettere, memo, appunti, scrittura creativa, quaderni, schizzi, diagrammi e altro.

matera FOTO SANGERARDI 2“Così, proprio quando il digitale prende il sopravvento obbligandoci a un’osservazione fugace e distratta di ciò che ci sta intorno, un quaderno può essere portato ovunque, in viaggio, ma anche nel lavoro, ed esaudisce il desiderio di recuperare le pratiche lente che richiedono concentrazione. Perfetti per brainstorming, scrittura creativa, diari di esperienze, pianificazione delle vacanze, monitoraggio del proprio allenamento, o semplicemente per scarabocchiare e dipingere”.

Un Quaderno di Viaggio è un luogo dove è possibile annotare esperienze di cui fare tesoro, come una collezione di avventure, storie, emozioni e scoperte. È anche il modo migliore per registrare dettagli che possono sembrare insignificanti, ma che poi rivelano l’anima che ha reso un viaggio memorabile; sono i primi a svanire nel tempo e pertanto non andrebbero trascurati.

Nelle teorie di acquerelli e nei racconti di Eleonora Onghi, anche la Basilicata dei Quaderni di Viaggio ” si rivela una meraviglia antica. Nulla di grandioso, nulla che abbagli, ma solo forme vere e autentiche di un’Italia di provincia”.

La presentazione dei Quaderni di Viaggio a Casa Noha( a due passi dal Duomo della Città dei Sassi, donata al FAI dalla nobile famiglia Noha), venerdì 6 marzo ore 18.00,apre un ciclo di appuntamenti dedicati ai territori della Basilicata, promossi  dalle cinque Delegazioni e dai Gruppi FAI lucani, all’interno di uno schema ideato dalla Presidente Regionale FAI Basilicata, Rosalba Demetrio.

Focus del primo incontro è Matera con il suo territorio.

Conduce Beatrice Volpe, Giornalista, Capo Delegazione FAI di Matera. Intervengono: Rosalba Demetrio, Storica, Presidente Regionale FAI Basilicata, Carlo Pastore Editore di Menabò  Creazioni d’Arte. Arianna Montemurro, musicista, interpreterà brani per flauto solo.

Le attività di comunicazione sono a cura di Liliana Riccardi, Delegata Regionale FAI Comunicazione Basilicata. La grafica della locandina allegata, a cura di Donatella Acito, Property Manager Bene FAI Casa Noha.

 

 

 


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