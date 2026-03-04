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5 Maggio 2026
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Guerra: fra i rientrati in Italia una studentessa lucana. Carburanti: in Puglia fra i maggiori rincari ELENCO PREZZI Situazione

4 Marzo 2026
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A tarda sera hanno fatto ritorno in Italia i circa duecenti studenti che erano bloccati a Dubai. Fra loro una diciassettenne di Policoro, accolta all’aeroporto di Milano anche dai genitori che, dalla Basilicata, sono andati a prenderla per riportarla a casa.

Guerra, anche incertezze sui prezzi e paura di rincari. Bollette e carburanti al centro dell’attenzione.

In tema di carburanti, in Puglia ci sono già i primi rincari e, stando a fonti di stampa, la regione è fra quelle già con i maggiori rincari. Situazione alle 7 odierne: al di là dei due euro e mezzo per un litro di gasolio alle Tremiti, sulla terraferma si segnalano i 2,41 euro al litro (servito) per un gasolio performante, applicati in una stazione di servizio a Brindisi. Gasolio oltre i 2,30 euro al litro (servito) in vari distributori nelle varie province. Per il monitoraggio dei prezzi consultare https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area del ministero delle Imprese e del made in Italy.


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