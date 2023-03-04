rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia, maltempo: ancora allerta fino a domani Protezione civile, previsioni meteo

4 Marzo 2023
Screenshot 20230304 172948

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo con validità fino alla mezzanotte: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: idrogeologico, codice giallo per l’intera regione. Per il settore Puglia I anche rischio idraulico, codice giallo.

Il secondo con validità dalla mezzanotte per venti ore: si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli ,fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, forse protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri

687449776 10242482887996638 1139527827723559888 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione