Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo con validità fino alla mezzanotte: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: idrogeologico, codice giallo per l’intera regione. Per il settore Puglia I anche rischio idraulico, codice giallo.
Il secondo con validità dalla mezzanotte per venti ore: si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli ,fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, forse protezione civile della Puglia.