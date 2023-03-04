rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Puglia, maltempo: allerta per temporali fino a stasera Protezione civile, previsioni meteo

4 Marzo 2023
IMG 20230304 052920

L’allerta della protezione civile per la Puglia è fino alle 20. Ieri riguardava in particolare la zona centro meridionale e oggi fa riferimento a precipitazioni “da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, e, durante il ciclo pomeridiano, fino a puntualmente moderati, sui restanti settori della Regione.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

(immagine home page: da tweet del dipartimento della protezione civile)

Screenshot 20230228 163340

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione