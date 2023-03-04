L’allerta della protezione civile per la Puglia è fino alle 20. Ieri riguardava in particolare la zona centro meridionale e oggi fa riferimento a precipitazioni “da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, e, durante il ciclo pomeridiano, fino a puntualmente moderati, sui restanti settori della Regione.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

(immagine home page: da tweet del dipartimento della protezione civile)