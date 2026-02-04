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Martina Franca: verde pubblico, manutenzione nel centro urbano e nell’agro Interventi

4 Febbraio 2026
manutenzione verde 1

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Continuano senza sosta gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico che non si fermano nonostante le condizioni meteo inclementi riscontrate in particolare nei giorni scorsi quando gli operai comunali sono stati chiamati a ripristinare le condizioni di sicurezza in alcune strade dell’agro a causa della caduta di alcuni alberi a causa del vento forte. Nello specifico, gli interventi hanno riguardato le contrade Gnignero e Battaglini e la strada provinciale Martina Franca-Noci.

 

Il servizio di manutenzione ha riguardato anche le seguenti zone: area verde di via Leone XIII, Villa Fabbrica Rossa, Villa Carmine, Parco Votano, area giochi via Alessandro Fighera, scuole “Sacro Cuore”, “Collodi”, “Montalcini”, “Battaglini” e “Marconi”, parcheggio via Crispiano, aiuole via Mottola, aiuole zona Ospedale, via Montegrappa, piazza D’Angiò e Centro Servizi, ripristino accessi al centro abitato da via Cisternino e numerosi altri interventi effettuati in aree minori.

 

Inoltre, sono stati avviati gli interventi di potatura degli alberi, con inizio da Piazza XX Settembre, che continueranno nelle prossime settimane in viale della Libertà, viale Stazione, via delle Murge, nei pressi delle scuole materne “Lasorte”, “Montalcini”, “Collodi”, In parte di piazza Vittorio Veneto e nella Villa Garibaldi.

 

“Sono interventi necessari – spiega l’Assessore alla Manutenzione Angelo Gianfrateche vengono puntualmente programmati dagli uffici del Verde pubblico ed eseguiti dagli operai. All’ordinaria manutenzione programmata, a causa del maltempo e delle raffiche di vento dei giorni scorsi si sono aggiunti altri interventi tesi a rimuovere situazioni di potenziale pericolo dovute alla presenza di rami spezzati. Ringrazio tutti gli addetti al verde, con il loro lavoro contribuiscono in maniera incisiva alla cura e al decoro della nostra Città”.

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