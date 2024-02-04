Di seguito il comunicato:

L’associazione Lesina Laguna di Puglia sceglie la Borsa Internazionale del Turismo di Milano per il suo debutto ufficiale.

È un network di B&B, nato solo lo scorso 12 dicembre e già proiettato nella principale piattaforma di relazioni e business per gli operatori del settore.

Oltre a favorire la collaborazione tra gli operatori turistici, la rete promuove e sviluppa iniziative per la valorizzazione turistica del patrimonio paesaggistico, culturale, storico-archeologico, naturalistico, tradizionale, sociale, agricolo e gastronomico di Lesina e del territorio circostante.

L’associazione incoraggia un turismo sostenibile, responsabile, consapevole e inclusivo, e sostiene la cultura del turismo slow e di qualità.

Sono dieci, ad oggi, le strutture ricettive aderenti all’associazione Lesina Laguna di Puglia: A.J. B&B; Agriturismo Masseria Cannella; Al Vecchio Fontanile B&B; Casalexina; Affittacamere da Rocco; Incanto B&B; La Felicità B&B; Liu’ Palazzo Ducale B&B; Mattei Domus B&B; B&B L’Isola A&R e Poesia.

Complessivamente, contano più di 50 camere e possono ospitare gruppi organizzati, famiglie e singoli viaggiatori.

Il presidente dell’associazione è Antonio Specchiulli, vice presidente Ester Fracasso.

Lesina Laguna di Puglia sarà presente alla BIT di Milano, da domenica 4 a martedì 6 febbraio, nello stand di Pugliapromozione. L’associazione, infatti, è stata selezionata tra i co-espositori dell’Agenzia del Turismo della Regione Puglia.

Già ricca di appuntamenti l’agenda degli incontri con i buyer nazionali e internazionali.

Per la prima volta, Lesina costruisce un prodotto turistico esperienziale.

In occasione della BIT, l’associazione Lesina Laguna di Puglia proporrà nove diverse escursioni: trekking e birdwatching al Bosco Isola, trionfo della macchia mediterranea su duna; gite in catamarano e aperitivo sul Lago di Lesina al tramonto; dal lago al mare in jeep; passeggiate a cavallo sul litorale e nella macchia mediterranea, con una sosta per degustare prodotti tipici; tour in mountain bike lungo i sentieri del Lago, attraversando Bosco Isola; trekking tra le meravigliose gole del torrente Romandato (Ischitella); visita guidata al centro storico e all’acquario della Laguna di Lesina; vino e arte barocca a San Severo, con una visita guidata nelle cantine ipogee e ai tesori del Barocco; Lucera, dall’Anfiteatro Romano al castello di Federico II, passando per le vie antiche.

In concomitanza con la partecipazione alla Bit, sarà online anche il sito www.lesinalagunadipuglia.it.

—–

Alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, domenica 4 febbraio sarà presentata la “destinazione turistica Deliceto”. Nello spazio dedicato a Pugliapromozione della Regione Puglia, insieme ai “Comuni sostenibili”, alle 14.30 il sindaco Pasquale Bizzarro, assieme all’assessora Adriana Natale e allo scrittore Giovanni Bosco Maria Cavalletti, illustrerà ai buyer nazionali e internazionali le attività e i progetti che stanno definendo la nuova offerta turistica del borgo. “Agli operatori e ai visitatori presenti”, spiega il sindaco Pasquale Bizzarro, “presenteremo il nostro patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico anche attraverso un video promozionale. Punteremo, inoltre, sulla nostra caratterizzazione quale ‘paese del Natale’, presentando il libro di Cavalletti intitolato “A Deliceto come a Betlemme, la grotta che ispirò Tu scendi dalle stelle”, ricerca storica che ricostruisce le vicende che portarono Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a scrivere proprio a Deliceto, nel 1744, il famosissimo canto di Natale”.

Tra gli attrattori di Deliceto ci sono il meraviglioso Castello Normanno Svevo, il Santuario della Consolazione, le antiche chiese, gli edifici storici nel cuore di Deliceto, i ponti romani, i boschi Macchione e della Consolazione con le aree picnic, le attività ludico-didattiche, i sentieri nel verde.

Nell’ambito del PNRR, Deliceto sta attuando una serie di azioni inserite in un unico progetto, teso allo sviluppo del paese attraverso la valorizzazione di cultura, natura e turismo. Si tratta di azioni che agiscono sugli attrattori culturali, potenziandoli e integrandoli tra loro, e su formazione e partecipazione, per fare in modo che siano la gente e i giovani del posto a creare e gestire i servizi necessari a strutturare un’offerta culturale e turistica, promuovendola per 365 giorni l’anno. In questo progetto, hanno un grande rilievo storie, luoghi e tradizioni come quelle espresse dalla genesi di ‘Tu scendi dalle stelle’. A tutti gli effetti, Deliceto può definirsi ‘il paese del Natale’, ma non solo. L’amministrazione comunale sta svolgendo un lavoro a 360 gradi sul recupero e la valorizzazione delle grotte, la costruzione di un vero e proprio percorso storico-religioso dove la connessione con gli elementi della musica e della natura rappresentano un unicum davvero affascinante.

L’obiettivo è quello di costruire, a 360 gradi, la “destinazione turistica Deliceto”, con il pieno coinvolgimento del suo ricchissimo tessuto associativo, dei giovani, delle realtà artigianali, produttive e commerciali, per sviluppare economie e opportunità di lavoro concrete, valorizzando il patrimonio materiale e quello immateriale di un’intera Comunità.

Sono questi, in estrema sintesi, gli obiettivi di “Mystica Harmonia, Deliceto dalle stelle in una grotta”, progetto presentato dal Comune di Deliceto e finanziato nell’ambito del PNRR, Investimento 2.1, Attrattività dei borghi, linea B.

“Quello che stiamo facendo”, ha spiegato Pasquale Bizzarro, “è ampliare e mettere a sistema la rete dei nostri attrattori culturali sviluppando azioni lungo tre direttrici: interventi di riqualificazione e piena fruibilità dei siti; costruzione di nuovi servizi e di un’offerta turistica esperienziale per aumentare i flussi di arrivi e presenze; promozione e rilancio, anche in chiave commerciale, di eventi culturali e prodotti enogastronomici in cui a essere protagonista è l’intera Comunità”.

La “Mystica Armonia” che dà il titolo al progetto è quella della musica: da una parte la melodia e le parole di ‘Tu scendi dalle stelle’; dall’altro i suoni che il vento, le querce secolari e le creature dei boschi circostanti producono in modo naturale. E poi la sonorità profonda delle grotte ipogee interessate da interventi che le restituiranno a patrimonio collettivo e diverranno uno dei nuovi attrattori turistici di Deliceto.

—–

Il 5 febbraio, il Comune di Vico del Gargano sarà alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene a Milano dal 4 al 6 febbraio 2024.

Nell’ampio spazio dedicato alla Puglia, lunedì 5 febbraio, agli operatori del turismo nazionale e internazionale saranno illustrate la bellezza del borgo e gli eventi che lo caratterizzano tra cultura, tradizione ed enogastronomia a partire dal programma che animerà tutto il periodo dedicato a San Valentino, patrono del paese. La partecipazione alla BIT di Milano rientra in Vico del Gargano “Borgo Artistico”, progetto presentato dall’Amministrazione comunale e finanziato dal Ministero dell’Interno. Nel capoluogo lombardo, inoltre, saranno promossi la Settimana Santa, di cui verrà presentato il programma, e i prodotti tipici di Vico del Gargano, a partire dal Paposcia Fest, l’evento che nelle scorse settimane ha celebrato la Paposcia con una seconda edizione da record. “Era da 10 anni che il Comune di Vico del Gargano non partecipava alla BIT di Milano”, dichiara il sindaco Raffaele Sciscio. “Torniamo alla Borsa Internazionale del Turismo per presentare la nostra offerta turistica, culturale ed enogastronomica che stiamo ulteriormente potenziando”.

SAN VALENTINO. Al Milano Convention Centre di Piazzale Carlo Magno, saranno resi noti gli eventi in programma per la celebrazione di San Valentino a Vico del Gargano, che si svolgeranno dal 14 al 18 febbraio. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero e gratuito. Gli eventi sono promossi dal Comune di Vico del Gargano, con la collaborazione di Agenzia SCOPRO, DOC, Officine20, Smartlab e finanziati con fondi del Ministero dell’Interno relativi al bando “Promozione e rilancio patrimonio artistico di Città d’arte e borghi”.

LA SETTIMANA SANTA. Alla BIT sarà presentata anche la Settimana Santa di Vico del Gargano, un evento che permette di vivere profondamente il borgo, sentirne gli aromi, restare affascinati dal coinvolgimento di tutta la popolazione attraverso una partecipazione molto intensa, espressa anche attraverso il canto. Ogni manifestazione ha una sua peculiare espressione nei canti che accompagnano riti e processioni.

BORGO ARTISTICO. Grazie al finanziamento statale ottenuto, il “paese dell’amore” avrà a disposizione circa 200mila euro per potenziare azioni, eventi e servizi tesi a valorizzare turisticamente Vico del Gargano. Il progetto, avviato già negli scorsi mesi, è modulato in 6 azioni: la riorganizzazione dell’Info Point, il videomapping, l’utilizzo della realtà aumentata e della realtà virtuale, un deciso potenziamento della comunicazione promozionale e informativa, lo svolgimento di una serie eventi e, infine, la piena valorizzazione del Museo Civico posto all’interno del Trappeto Maratea. Le sei azioni previste nell’ambito di ‘Vico del Gargano Borgo Artistico'”, metteranno in evidenza tutto il patrimonio storico, paesaggistico e architettonico del paese, con un’attenzione particolare ad alcuni siti e attrattori specifici: la Necropoli di Monte Pucci che domina la baia di Calenella, il Trappeto Maratea, la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, il Palazzo della Bella e la Torre dei Preposti nella frazione balneare di San Menaio. Da nord a sud, da est a ovest, tutti i più importanti attrattori culturali di Vico del Gargano, veri e propri simboli identitari del borgo, saranno al centro di una serie di iniziative che li renderanno protagonisti assoluti di un nuovo modo di fare cultura e turismo esperienziale. Per questo motivo sarà utilizzata anche la tecnologia del Qr code e, assieme ad essa, il videomapping, la realtà aumentata e la realtà virtuale che faranno compiere un vero e proprio viaggio nel tempo ai visitatori.

—–

MILANO BIT FIERAMILANOCITY – MICO

Lunedì 05 febbraio 2024 H 15:00

Padiglione3 – Area Leisure Italia,

Stand n. C85 C89 D86 D90 D89

REGIONEPUGLIA PUGLIAPROMOZIONE

LA PUGLIA OSPITA PER LA 11° VOLTA

LA RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES

GLI HIGH DIVER DEI TUFFI DA GRANDI ALTEZZE SONO PRONTI A VOLARE IN CADUTA LIBERA E IMMERGERSI NELLE MERAVIGLIOSE ACQUE CRISTALLINE DEL MAR ADRIATICO

INTERVENGONO:

Raffaele Piemontese, vicepresidente Regione Puglia e Assessore Regionale al Bilancio, alla Programmazione unitaria, alle Politiche giovanili e allo Sport

Gianfranco Lopane, Assessore Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica

Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione

Vito Carrieri, Sindaco di Polignano a Mare

Federica Faj, Communication Manager Red Bull Italia