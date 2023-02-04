A Lecce oggi il forte vento ha provocato problemi per distacchi di calcinacci. In vista, inoltre, di un cospicuo calo delle temperature, apre da stasera Casa Comune per la tutela di persone senzatetto. Anche in altri Comuni pugliesi, in queste ore, si provvede a fronteggiare l’allerta meteo che per buona parte della Puglia è arancione fino a domani.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



Chiusi il cimitero, ville e parchi comunali a causa del forte vento

In seguito all’allerta arancione per il forte vento, prevista dal bollettino di criticità regionale, il Sindaco Gianfranco Palmisano e il Presidio Operativo di Protezione Civile Comunale hanno disposto per domani 5 febbraio la chiusura del cimitero comunale. Mentre già nella giornata di oggi 4 febbraio sono stati chiusi parchi e ville comunali. In tuti i casi, la chiusura è stata disposta per motivi di sicurezza in considerazione della presenza di alberi di alto fusto.

La situazione viene costantemente monitorata dalla Protezione Civile comunale che ha già attivato uomini, mezzi e attrezzature per la gestione di eventuali emergenzae.