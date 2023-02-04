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5 Maggio 2026
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Carnevale di Putignano: oggi la prima parata dei carri nell’edizione 629 Sammichele di Bari: ospite Miss Italia

4 Febbraio 2023
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A Sammichele di Bari, oggi, è ospite kiss Italia. Lavinia Abate partecipa alla sfilata per il carnevale.

Molti altri, in Puglia, gli appuntamenti per questo primo sabato di accompagnamento al martedì grasso.

Il più antico di tutti arriva all’edizione 629. A Putignano, oggi, il primo corso mascherato con la sfilata dei sette carri in gara.

Dal profilo del Carnevale di Putignano:

Questo febbraio regalati un’esperienza unica e strabiliante tra le colline della Murgia barese.
Dopo due anni di stop, i maestosi e colorati carri allegorici torneranno a sfilare al carnevale più antico d’Europa.

Lasciati sorprende dalla Prima parata che prenderà l’avvio da un sipario di luci alto 20 metri. La musica, le danze e i coriandoli nell’aria ci trasporteranno nell’euforia carnevalesca tutta made in Puglia!
Ti aspettano attrazioni per tutte le età: il “Circo delle Fiabe”, la “Casa di Marzapane” e Gonfiabiland nell’incantevole “Villaggio delle Fiabe”. E in serata un Opening Party che non teme rivali.

Quest’anno a Putignano sarà tutta un’atra fiaba!
Non restarne fuori.

 


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