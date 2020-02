Disagi per il forte vento: un palo della luce si appoggia al palazzo dall'altra parte della strada

Nella foto diffusa da Voce di Foggia il palo della luce abbattuto dal vento. Il maltempo nel pomeriggio ha causato anche cadute di alberi e nella città dauna, come in altre località della Puglia, si registra anche pioggia. Con prospettiva di neve a quote collinari.