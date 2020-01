In Puglia, come in altre regioni italiane, da oggi i saldi. Una buona opportunità per la clientela per fare acquisti a prezzi ribassati, una buona opportunità per i commercianti di incrementare le vendite. Occhio al prezzo (che deve essere il doppio prezzo, secondo la norma: quello originario e quello scontato) e l’affare può essere fatto. Con soddisfazione di tutti.