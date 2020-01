Il cambio è clamoroso, a Taranto. Il telecronista che per 26 anni ha raccontato le vicende della squadra rossoblu dalle onde di Studio100 passa a Canale 85, l’emittente che si propone come concorrente in ambito locale della storica tv tarantina.

Dunque domani, la telecronaca di Brindisi-Taranto sarà sempre di Gianni Sebastio. Ma non più su Studio100: sarà il debutto del telecronista con Canale 85. In periodo di calciomercato, un colpo, in Puglia, ha riguardato la tv.