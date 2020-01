Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:

Nella mattinata del ‪6 gennaio per festeggiare l’epifania in una atmosfera da fiaba, la befana arriverà dal mare e distribuirà i doni ai bambini che l’aspetteranno d‪alle 10.30 in piazzale Democrate.

Le befane arriveranno sulle imbarcazioni della Asd polisportiva vogatori Taras.

Sarà possibile realizzare tutto ciò acquistando un dono, entro ‪il 5 gennaio nei punti vendita sottoelencati che hanno aderito all’iniziativa

“Dono Sospeso” che la befana distribuirà direttamente.

Elenco negozi aderenti iniziativa:

Mister Toys – Via Cesare Battisti 5010 Il giocattolaio Francesco Bari – Via di Palma 3 ‪Fabula – via Anfiteatro 92 The Throne of Games – Via Emilia 32c

Casa del libro Mandese – Viale Liguria 80/82

“Il gioco è un diritto fondamentale dell’infanzia e dell’adolescenza e queste iniziative servono a rafforzare la nostra comunità dare gioia ai nostri bambini” evidenzia l’assessore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli che ha coordinato l’iniziativa insieme al Vicesindaco Paolo e a tutti gli assessori della giunta.

“Voglio fare un ringraziamento particolare – aggiunge il vice sindaco – alla consigliera Carmen Casula per la grande collaborazione, all’Associazione Asd polisportiva vogatori Taras e la presidente Barbara Gatti, ai negozi di giocattoli che hanno aderito all’iniziativa e all’Associazione ABFO che ha confezionato le calze per il Comune di Taranto”.