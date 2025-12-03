Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Per i prossimi 20 anni, il bilancio comunale di Orsara di Puglia avrà un introito minimo fisso aggiuntivo (e annuale) di circa 200mila euro, risorse che potranno essere utilizzate per i servizi ai cittadini. Nell’ultima riunione, infatti, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la convenzione con la FRI-EL Green Power Spa (compartecipata Alerion Clean Power Spa), società che nei prossimi mesi installerà un parco eolico, con 5 aerogeneratori e una potenza produttiva di 30 Mw, nella zona di Polledrera. Annualmente, le casse comunali, come misura di compensazione ambientale, beneficeranno del 3% del fatturato dal nuovo parco eolico, il massimo che la legge consente di chiedere in materia di compensazione ambientale. Complessivamente, in 20 anni, circa 4milioni di euro affluiranno nelle casse comunali. La convenzione fu portata già diversi mesi fa in Consiglio comunale, poi fu ritirata per avere modo di approfondire alcuni aspetti del possibile accordo. A questo proposito, infatti, il Comune di Orsara di Puglia si è avvalso di un legale esperto e specializzato nella materia in questione. Ai lavori che hanno portato alla stesura della convenzione hanno partecipato diversi cittadini e, da alcuni di loro, è arrivato un contributo fondamentale: si tratta di Palmiro Fragassi, Lino Belluscio, Michele Di Domenico, Manlio Anzivino e Salvatore Monaco. Le amministrazioni comunali hanno prerogative assai limitate in materia di concessioni per l’installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Sulle autorizzazioni, infatti, ormai decidono la Regione e lo Stato. “Quello che i comuni posso fare, dunque, è di lavorare affinché dalle eventuali autorizzazioni decise dal livello istituzionale regionale e statale arrivi il miglior beneficio possibile alle proprie comunità, nel tassativo e doveroso rispetto delle leggi vigenti. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto”, spiega il sindaco Mario Simonelli. “Siamo molto soddisfatti”, ha dichiarato il sindaco Mario Simonelli. “Ringrazio tutti i consiglieri comunali, di minoranza e di maggioranza, per il lavoro svolto e per la condivisione di una convenzione che porterà indubbi benefici alle casse comunali e, di conseguenza, garantirà risorse economiche aggiuntive da impiegare per il nostro paese e a beneficio di tutta la cittadinanza”.

LA STESURA DEL PUG. Un altro accapo di grandissima importanza, anch’esso approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, è l’utilizzo di 80mila euro dell’avanzo di amministrazione rinveniente dal Bilancio di previsione 2025-2027 per la stesura del Piano Urbanistico Generale (PUG). “Si tratta di una decisione importante”, aggiunge Simonelli, “perché il paese attende da tempo uno strumento di pianificazione e governo del territorio comunale adeguato sia alla situazione attuale sia alle esigenze di sviluppo, rigenerazione e tutela del nostro patrimonio”.